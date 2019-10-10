Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, журналист;

Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист;

Geneva Business school.







ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве корреспондента республиканской газеты «Столичное обозрение»;

В 1999 году - работал пресс-секретарем РГП «ГИТЦ» Комитета стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли РК;

2000-2001 годы - корреспондент ТОО «Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан»;

2001-2007 годы - занимал руководящие должности в АО «Казахтелеком»;

2007-2009 годы - генеральный директор ТОО «TNS Plus»;

2009-2011 годы – руководил компанией «2 Day Telecom»;

2011-2014 годы - управляющий директор, член правления АО «Altyntau Resources»;

2014-2015 годы - заместитель главного редактора республиканской газеты «Қазақстан-Заман»;

2015-2016 годы -занимал должность первого заместителя генерального директора ТОО «УК «Қазмедиа орталығы»;

С июля по октябрь 2016 года - распоряжением министра информации и коммуникаций назначен исполняющим обязанности директора РГУ «Служба центральных коммуникаций»;

С октября 2016 года по январь 2017 года - руководитель АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».



Источник фото: страница Кемелбека Ойшыбаева в Facebook.