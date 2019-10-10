Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Отаров Болат Исатаевич
Отаров Болат Исатаевич

Отаров Болат Исатаевич

Заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по транспортировке.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и получил квалификацию «инженер-механик».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1988 г. работает в нефтегазовой отрасли. Работал в нефтегазодобывающих управлениях «Каражанбастермнефть», в компаниях «Комсомольскнефть», «КаламкасМунайГаз» и «Южнефтепровод». В феврале 1998 года был назначен заместителем директора Западного филиала АО «КазТрансОйл». В мае 2007 года назначен на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» по транспортировке. Избран членом Правления 20 февраля 2008 года,переизбран 23 мая 2012 года.





Отаров Болат Исатаевич
Отаров Болат Исатаевич
Заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по транспортировке.
Персональная справка