Отаров Болат Исатаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и получил квалификацию «инженер-механик».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1988 г. работает в нефтегазовой отрасли. Работал в нефтегазодобывающих управлениях «Каражанбастермнефть», в компаниях «Комсомольскнефть», «КаламкасМунайГаз» и «Южнефтепровод». В феврале 1998 года был назначен заместителем директора Западного филиала АО «КазТрансОйл». В мае 2007 года назначен на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» по транспортировке. Избран членом Правления 20 февраля 2008 года,переизбран 23 мая 2012 года.



