Отаров Болат Исатаевич
Заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» по транспортировке.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский политехнический институт им.
В.И.Ленина по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты» и получил квалификацию «инженер-механик».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1988
г. работает в нефтегазовой отрасли. Работал в
нефтегазодобывающих управлениях «Каражанбастермнефть», в компаниях
«Комсомольскнефть», «КаламкасМунайГаз» и «Южнефтепровод». В феврале 1998 года
был назначен заместителем директора Западного филиала АО «КазТрансОйл». В мае
2007 года назначен на должность заместителя генерального директора АО
«КазТрансОйл» по транспортировке. Избран членом Правления 20 февраля 2008
года,переизбран 23 мая 2012 года.