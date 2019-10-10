Отарбаев Малик

ОБРАЗОВАНИЕ:

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве стажера-исследователя на факультете международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби.

С 2003 по 2016 год — аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан", главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, работал представителем Министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры.

С 2016 по 2018 год — занимал должность третьего секретаря посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

20 ноября 2018 года - назначен заместителем акима Туркестанской области