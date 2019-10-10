Оспанов Серик Кенесбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономика и менеджмент».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1998 - 2000 годы – директор по маркетингу ТОО «Электрим»;

2000 - 2001 годы – вице-президент по маркетингу и финансам ТОО «TSC group Corporation»;

С февраля по май 2001 года – директор коммерческого департамента ОАО «KEGOC»;

2001 - 2006 годы - коммерческий директор ОАО «KEGOC»;

С марта по апрель 2006 года – управляющий директор по экономике АО «KEGOC»;

2006 - 2008 годы - первый вице - президент АО «KEGOC»;

2008 - 2012 годы - вице-президент АО «Алматы Пауэр Консолидейтед»;

2012 - 2014 годы - первый заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго»;

2014 - 2015 годы - советник председателя правления АО «Самрук-Энерго»;

С 15 декабря 2015 года - первый заместитель председателя правления АО «KEGOC».

Награжден медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».