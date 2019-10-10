Оспанов Мурат Магавьянович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Семипалатинский технологический институт по специальности инженер-механик, Семипалатинский государственный университет имени Шакарима - бакалавр учета и аудита, Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова - магистр экономики.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Начинал работу в системе мелиорации. С 1988 по 1991 годы работал техником проектного отдела института «Казгипроводхоз», инженером производственно-технического отдела, мастером ПМК-56 ПСЭО «Семипалатинскмелиорация».

С 1991 по 2002 годы работал в коммерческих структурах.

В 2002 году назначен заместителем акима г. Семипалатинск.

С 2004 по 2008 годы занимал должности начальника управления по государственным закупкам, начальника управления агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по ВКО.

С января 2008 года - заместитель председателя агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

C октября 2008 года по 2010 год - руководитель аппарата акима Павлодарской области.

C ноября 2010 года - заместитель, первый заместитель акима Павлодарской области.

2012-2014 годы - председатель агентства РК по регулированию естественных монополий.