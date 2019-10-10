Оспанов Даулет Рыскулбекович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи;
В 2000 году - Военную академию Вооруженных сил
Республики Казахстан.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1998 годы -
командир взвода связи, командир роты, начальник штаба - заместитель командира
десантно-штурмового батальона, командир десантно-штурмового батальона;
1998-2000 годы - слушатель академии;
2000-2008 годы - заместитель командира бригады, командир десантно-штурмовой бригады;
2008-2010 годы - заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан;
2010-2013 годы - начальник штаба - первый заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан;
2013-2015 годы - командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан;
С 2015 по 2017 годы — командующий войсками регионального командования«Запад» - командующий войсками регионального командования «Запад».
11 декабря 2017 года освобожден от должности командующего войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, в связи с переходом на другую работу.
Фото с сайта www.mod.gov.kz.