Оспанов Даулет Рыскулбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи;

В 2000 году - Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1998 годы - командир взвода связи, командир роты, начальник штаба - заместитель командира десантно-штурмового батальона, командир десантно-штурмового батальона;

1998-2000 годы - слушатель академии;

2000-2008 годы - заместитель командира бригады, командир десантно-штурмовой бригады;

2008-2010 годы - заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан;

2010-2013 годы - начальник штаба - первый заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан;

2013-2015 годы - командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан;

С 2015 по 2017 годы — командующий войсками регионального командования«Запад» - командующий войсками регионального командования «Запад».

11 декабря 2017 года освобожден от должности командующего войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, в связи с переходом на другую работу.

Фото с сайта www.mod.gov.kz.