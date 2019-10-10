Оспанов Берик Серикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление в отраслях АПК». В 2006 году завершил учебу в Центрально-Азиатском университете по специальности «юриспруденция». Доктор экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 2001 год - экономист в Опытно-производственном хозяйстве им. Мынбаева научно-исследовательского технологического института овцеводства.

С 2001 по 2002 год – старший научный сотрудник в научно-исследовательском институте (НИИ) экономики и организации агропромышленного комплекса (ЭАПК) и развития сельских территорий (РСТ).

С 2002 по 2003 год − начальник отдела Министерства сельского хозяйства РК.

С 2003 по 2004 год − заместитель директора по науке НИИ ЭАПК и РСТ.

С 2004 по 2009 год – директор Департамента стратегии развития АПК Министерства сельского хозяйства РК.

В 2009 году – президент АО «КазАгроИнновация» Министерства сельского хозяйства РК.

С 2009 по 2015 год – первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2015 по 2016 год – первый заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нұр Отан».

C 2016 по 2019 год - депутат шестого созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избранный по партийному списку партии «Нұр Отан». Член Комитета по аграрным вопросам. Руководитель Комиссии по контролю за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры».

С февраля 2019 года - председатель Комитета по аграрным вопросам.



Награжден орденом «Құрмет» (2012) и юбилейными медалями «Тыңға 50 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015) и «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» (2014). Женат, трое детей.