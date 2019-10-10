Оспанов Аблайхан Есенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, специальность «Информатика», в 2015 году - Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова специальность «Юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2006 по 2011 годы - работал в коммерческих организациях в подразделениях по оптимизации и управлению проектами.

С 2011 по 2014 годы - старший инженер в Министерстве внутренних дел РК, заместитель директора Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК, директор Департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства РК по связи и информации.

С 2014 по январь 2015 года - руководитель управления по оптимизации гос. услуг Комитета по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 по 2016 годы - руководитель республиканской общественной приемной «Нур Отан». Заместитель председателя правления АО «Центр развития города Алматы».

С 2016 по 2017 годы - член правления АО «Центр развития города Алматы».

С 2017 по 2019 годы - председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

С апреля 2019 года - вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.