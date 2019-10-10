Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности«юрист», в 2007 году — Казахстанско-Российский университет по специальности«экономист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2002 году — помощник юриста ТОО «Евразия Консалтинг».

С 2002 по 2006 год — помощник депутата сената Парламента Республики Казахстан.

С 2006 по 2009 год — главный консультант Аппарата сената Парламента Республики Казахстан.

С 2009 по 2010 год — заведующий сектором Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте.

С 2010 по 2011 год — заместитель акима города Экибастуза.

С 2011 по 2012 год — директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

В 2012 году — начальник управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки.

С 2012 по 2013 год — директор юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 годы — председатель комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2016 по 2017 годы - директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК

С 2017 по 2019 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С августа 2019 года - секретарь партии «Nur Otan».