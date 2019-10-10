Ошакбаев Рахим Сакенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2001 году начал трудовую деятельность в финансово-лизинговой компании АО "КазАгроФинанс";

В июле 2002 года был избран председателем правления. Ранее – главный бухгалтер, управляющий директор, заместитель председателя правления по вопросам кредитно-лизинговой деятельности;

В октябре 2003 года стал руководителем Проекта по развитию лизинга в Казахстане в Международной финансовой корпорации Всемирного Банка (IFC);

2004-2008 годы - предприниматель, генеральный директор частной компании;

2009-2011 годы - генеральный директор Аналитического центра экономической политики в агропромышленном комплексе при Министерстве cельского хозяйства Республики Казахстан;

C мая 2011 года - управляющий директор АО "ФНБ "Самрук-Казына". Ранее возглавлял Информационно-аналитический департамент Фонда;

2012-2013 годы - первый заместитель председателя правления Национальной Экономической Палаты Казахстана "Союз "Атамекен". Курировал вопросы агропромышленного комплекса, отраслевых государственных программ, налогообложения и связь с общественностью. Автор проекта "Atameken Startup" - республиканской программы по развитию молодежного предпринимательства.

2013-2015 годы - заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен". Курировал вопросы интеграции, таможенного и технического регулирования, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, новых технологий и зеленой экономики;

С августа 2015 года по март 2016 года - вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

19 марта 2016 года - освобожден от должности вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.



С 2016 года - директор Центра прикладных исследований ТАЛАП

Награжден орденом «Кұрмет».