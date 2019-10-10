Осербай Женис Алибекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, бакалавр экономических наук;

В 2004 году - Московский государственный институт международных отношений, магистр;

В 2005 году окончил Акмолинский университет технологии и бизнеса, инженер-технолог;

В 2008 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, кандидат экономических наук;

В 2008 году - Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева, доктор философии.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2009 года - заместитель председателя правления ТОО КPI Inc;

С 4 июня 2013 года - заместитель Председателя правления ТОО «Объединенная химическая компания», переизбран 5 марта 2014 года;

6 июня 2016 года решением Правления АО Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» назначен председателем правления ТОО «Объединенная химическая компания».

