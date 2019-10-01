Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Орынов Галымжан Калдыкозович
Орынов Галымжан Калдыкозович

Орынов Галымжан Калдыкозович

Руководитель департамента государственных доходов по Кызылординской области

Родился 16 октября 1975 года в селе.Ленинское Ленинского района Чимкентской области 

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

- Казахский институт потребительской кооперации (г.Караганда, 1996г.), «Экономика и управление»;

- Междунароный  Казахско-Турецкий  университет им. К.А.Яссави (2010г.), «Юриспруденция»;

- Магистр экономических наук («Налоговое регулирование деятельности предприятий» -2016г.).

Трудовая деятельность:

- Налоговый инспектор, главный налоговый инспектор, начальник отдела, заместитель председателя Налогового комитета по Казыгуртскому району (09/1996 – 11/2006);

- Заместитель председателя Налогового комитета по Сарыагашскому району(11/2006 – 02/2007);

- Председатель Налогового комитета по г.Кентау (02/2007 – 04/2011);

- Заместитель руководителя Налогового  департамента ЮКО (04.2011 – 11/2014);

- Заместитель руководителя Департамента государственных доходов ЮКО (11/2014 – 09/2018);

- Руководитель Управления финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (09/2018 – 05/2019).

Государственные награды, почетные звания:

«Отличник  налоговой  службы» (2013г.)

Юбилейная медаль «Казақстан Конституциясына 20 жыл» (2015г.)

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016г.)

Комитет Государственных доходов МФ РК
Орынов Галымжан Калдыкозович
Орынов Галымжан Калдыкозович
Руководитель департамента государственных доходов по Кызылординской области
Персональная справка