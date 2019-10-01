Орынов Галымжан Калдыкозович
Руководитель департамента государственных доходов по Кызылординской области
Орынов Галымжан Калдыкозович - биография, образование, трудовая деятельность, награды
Родился 16 октября 1975 года в селе.Ленинское Ленинского района Чимкентской области
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Казахский институт потребительской кооперации (г.Караганда, 1996г.), «Экономика и управление»;
- Междунароный Казахско-Турецкий университет им. К.А.Яссави (2010г.), «Юриспруденция»;
- Магистр экономических наук («Налоговое регулирование деятельности предприятий» -2016г.).
Трудовая деятельность:
- Налоговый инспектор, главный налоговый инспектор, начальник отдела, заместитель председателя Налогового комитета по Казыгуртскому району (09/1996 – 11/2006);
- Заместитель председателя Налогового комитета по Сарыагашскому району(11/2006 – 02/2007);
- Председатель Налогового комитета по г.Кентау (02/2007 – 04/2011);
- Заместитель руководителя Налогового департамента ЮКО (04.2011 – 11/2014);
- Заместитель руководителя Департамента государственных доходов ЮКО (11/2014 – 09/2018);
- Руководитель Управления финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (09/2018 – 05/2019).
Государственные награды, почетные звания:
«Отличник налоговой службы» (2013г.)
Юбилейная медаль «Казақстан Конституциясына 20 жыл» (2015г.)
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016г.)