Орынбеков Бекболат Серикбекович
Аким города Тараз
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина и агротехнический институт. Специальность – инженер-электрик, экономист-бухгалтер.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в Каратауском профессионально-техническом училище мастером, затем заместителем директора.
Занимал должности генерального директора ассоциации «Каратау», директора малого предприятия «Берлик», ведущего специалиста казенного предприятия «Жамбылавтожол», заместителя акима, акима города Каратау.
В последнее время являлся акимом Сарысуского района.
Распоряжением акима Жамбылской области Орынбеков Б.С. назначен акимом города Тараза.
Женат, воспитывает двоих детей.