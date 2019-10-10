Орынбеков Бекболат Серикбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина и агротехнический институт. Специальность – инженер-электрик, экономист-бухгалтер.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в Каратауском профессионально-техническом училище мастером, затем заместителем директора.

Занимал должности генерального директора ассоциации «Каратау», директора малого предприятия «Берлик», ведущего специалиста казенного предприятия «Жамбылавтожол», заместителя акима, акима города Каратау.

В последнее время являлся акимом Сарысуского района.



Распоряжением акима Жамбылской области Орынбеков Б.С. назначен акимом города Тараза.



Женат, воспитывает двоих детей.





