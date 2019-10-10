Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Орынбеков Бекболат Серикбекович
Орынбеков Бекболат Серикбекович

Орынбеков Бекболат Серикбекович

Аким города Тараз

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина и агротехнический институт. Специальность – инженер-электрик, экономист-бухгалтер.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в Каратауском профессионально-техническом училище мастером, затем заместителем директора.
Занимал должности генерального директора ассоциации «Каратау», директора малого предприятия «Берлик», ведущего специалиста казенного предприятия «Жамбылавтожол», заместителя акима, акима города Каратау.
В последнее время являлся акимом Сарысуского района.

Распоряжением акима Жамбылской области Орынбеков Б.С. назначен акимом города Тараза.

Женат, воспитывает двоих детей.













Орынбеков Бекболат Серикбекович
Орынбеков Бекболат Серикбекович
Аким города Тараз
Персональная справка