Орынбаев Кантар Бекаралович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил КазЭУ им.Т.Рыскулова, факультет «Финансы», кафедра «Финансовые рынки и банковский бизнес».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Имеет 20 лет опыта работы в финансовой сфере Казахстана, в том числе 10 лет в накопительной пенсионной системе. В 1996 году стал самым молодым начальником управления в Народном банке Казахстана. Кроме этого работал в «Игiлiк — Банк» и Alem Bank Kazakhstan;

Прошел путь от аналитика до первого заместителя Председателя правления АО «НПФ Народного банка Казахстана»;



2005–2007 годы – исполнительный директор, управляющий директор АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»;

С 2007 года – заместитель Председателя Правления АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана»;

Входил в состав Совета Ассоциации управляющих активами, Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи, принимал участие в различных межведомственных рабочих группах;

В декабре 2013 года награжден Сократовской премией и Бриллиантовой ветвью «Менеджер года»;

2013-2015 годы - Председатель правления АО «Нурбанк»;

С 25 января 2016 года - заместитель председателя правления Qazaq Banki;

С 31 марта по 8 сентября 2016 года - председатель правления Qazaq Banki.

















