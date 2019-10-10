Орынбаев Ербол Турмаханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, юрист. Магистр по международному экономическому развитию (Университете Дьюка, США).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в качестве специалиста Шымкенсткого банка «Ак-бастау».

1993-1995 годы – заместитель председателя правления банка «Фьючер», г. Москва;

1995-1996 годы – генеральный директор хлопковой сертификационной Ливерпульский копании «Weikfield Inspection Services LTD», г. Шымкент;

1996-1997 годы – заместитель акима Южно-Казахстанской области;

1998 год – начальник управления бюджетного программирования Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам;

1998-1999 годы – главный эксперт канцелярии президента Республики Казахстан;

1999-2000 годы – директор департамента правового обеспечения государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2002 год – советник председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2002-2003 годы – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2003-2004 годы – председатель правления АО «Центр маркетингово-аналитических исследований»;

2004-2005 годы – начальник управления экономической политики — заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;

2005-2006 годы – заведующий отделом социально-экономического анализа администрации президента Республики Казахстан;

2006-2007 годы – заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;

2007-2008 годы – руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

С 2008 года до 28 ноября 2013 года – заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

28 ноября 2013 года назначен помощником президента РК.

24 августа 2015 года - освобожден от должности помощника президента РК.

Женат, имеет четверых детей.