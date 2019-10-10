Орунханов Мурат Кадесович
Вице-министр образования и науки РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Новосибирский государственный университет (1974), математик. Доктор физико-математических наук, тема диссертации: «Метод фиктивных областей для задач гидродинамики с неоднородными граничными условиями», (2001), профессор, академик Инженерной академии Республики Казахстан (2003).
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1974-1979 годы – стажер-исследователь, аспирант ВЦ СО Академии наук СССР.
С 1969 по 1982 годы – младший научный сотрудник Новосибирского государственного университета.
С 1982 по 1994 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель декана математического факультета, декан вечернего физико-математического факультета Казахского государственного университета.
С 1994 по 2001 годы – проректор по учебной работе Казахского государственного университета.
С 2001 года – заведующий кафедрой математического моделирования.
С 2003 года – декан механико-математического факультета Казахского государственного университета.
В марте 2011 года был назначен вице-министром образования и науки Республики Казахстан.
С февраля 2013 года член Совета директоров акционерного общества «Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева».
Награжден орденом «Курмет» (2009).