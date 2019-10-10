Орунханов Мурат Кадесович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Новосибирский государственный университет (1974), математик. Доктор физико-математических наук, тема диссертации: «Метод фиктивных областей для задач гидродинамики с неоднородными граничными условиями», (2001), профессор, академик Инженерной академии Республики Казахстан (2003).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1974-1979 годы – стажер-исследователь, аспирант ВЦ СО Академии наук СССР.

С 1969 по 1982 годы – младший научный сотрудник Новосибирского государственного университета.

С 1982 по 1994 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель декана математического факультета, декан вечернего физико-математического факультета Казахского государственного университета.

С 1994 по 2001 годы – проректор по учебной работе Казахского государственного университета.

С 2001 года – заведующий кафедрой математического моделирования.

С 2003 года – декан механико-математического факультета Казахского государственного университета.

В марте 2011 года был назначен вице-министром образования и науки Республики Казахстан.

С февраля 2013 года член Совета директоров акционерного общества «Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева».

Награжден орденом «Курмет» (2009).