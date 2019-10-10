Оршубеков Нурбек Абубекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил в 1996 году Республиканскую специализированную физико-математическую школу-интернат им. О.А. Жаутыкова, в 2000 году Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "бакалавр математики".

Кандидат физико-математических наук.

Член-корреспондент Международной инженерной академии.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2004-2010 годы работал в КазНУ им. Аль-Фараби преподавателем, старшим преподавателем, заместителем декана по учебно-методической работе, начальником отдела учебного процесса, директором Департамента по науке и инновациям, помощником ректора, доцентом кафедры математики и компьютеризации.

2011-2015 годы руководил Департаментами по контролю в сфере образования Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК в городах Алматы и Астане, а с декабря 2015 года по май 2016 года работал заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С 16 мая по 31 августа 2016 года работал Заместителем Председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

С 31 августа 2016 года назначен заместителем председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С 22 ноября 2017 года - Председатель Комитета по охране прав детей министерства образования и науки РК

Лауреат премии Фонда первого Президента РК для молодых ученых за лучшие научные исследования в области науки и техники.

Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РК.