Орсариев Арын Амангельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений, специалист по международным отношениям;

В 1999 году - магистрант университета Marne-la-Vallee;

В 2000 годы - магистрант университета Sorbonne, магистр дипломатии;

Кандидат политических наук, доктор политических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1992 году монтером ст. Сороковая Целинной железной дороги;

В 2000 году был специалистом высшей категории, преподавателем Дипломатической академии Министерства иностранных дел РК, вторым секретарем Министерства иностранных дел РК;

2000-2002 годы – старший эксперт аналитического центра Совета безопасности Республики Казахстан, старший эксперт секретариата Совета безопасности Республики Казахстан;

2002-2004 годы – старший эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2004-2005 годы – главный эксперт, заведующий сектором информационно-аналитического центра Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2005-2008 годы – директор департамента внутренней политики г. Астаны, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2008-2009 годы – исполняющий обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2009-2012 годы – ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

С февраля 2012 года по апрель 2015 года - заместитель акима Павлодарской области;

С апреля 2015 года - ректор Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова.

25 апреля 2017 - Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК