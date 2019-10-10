Орсариев Арын Амангельдиевич
Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений, специалист по международным отношениям;
В 1999 году - магистрант университета Marne-la-Vallee;
В 2000 годы - магистрант университета Sorbonne, магистр дипломатии;
Кандидат
политических наук, доктор политических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1992 году монтером ст. Сороковая Целинной железной дороги;
В 2000 году был специалистом высшей категории, преподавателем Дипломатической академии Министерства иностранных дел РК, вторым секретарем Министерства иностранных дел РК;
2000-2002 годы – старший эксперт аналитического центра Совета безопасности Республики Казахстан, старший эксперт секретариата Совета безопасности Республики Казахстан;
2002-2004 годы – старший эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
2004-2005 годы – главный эксперт, заведующий сектором информационно-аналитического центра Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
2005-2008 годы – директор департамента внутренней политики г. Астаны, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;
2008-2009 годы – исполняющий обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;
2009-2012 годы – ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;
С февраля 2012 года по апрель 2015 года - заместитель акима Павлодарской области;
С апреля 2015 года - ректор Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова.
25 апреля 2017 - Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК