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Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович

Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович

Руководитель департамента государственных доходов Карагандинской области

Дата рождения: 17.11.1974

Место рождения: КазССР

Владение языками:

  • Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Рудненский индустриальный институт (1997) Специальность «Инженер-экономист»

Трудовой стаж:

  • Рабочий Камышнинского ПМК-1471 (06.1989-10.1992);
  • Старший специалист отдела налогообложения физических лиц Налогового комитета по Костанайской области (01.1998-10.1998);
  • Специалист отдела налогообложения частных предпринимателей Налогового комитета по г. Костанай (10.1998-01.1999);
  • Налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по г. Костанай (01.1999-06.1999);
  • Старший налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по г. Костанай (06.1999-04.2000);
  • Главный специалист отдела аудита сектора физических лиц Налогового комитета по г. Костанай (04.2000-05.2002);
  • Начальник отдела по регистрации налогоплательщиков Налогового комитета по г. Костанай (05.2002-11.2002);
  • Начальник отдела по работе с налогоплательщиками с субъектами малого бизнеса и специальных налоговых режимов Налогового комитета по г. Костанай (11.2002-05.2003);
  • Начальник отдела по работе с субъектами малого предпринимательства Налогового комитета по г. Костанайской области (05.2003-10.2003);
  • Председатель налогового комитета по Федоровскому району Костанайской области (10.2003-07.2008);
  • Начальник Налогового управления по Федоровскому району Костанайской области (07.2008-08.2008);
  • Начальник Налогового управления по Алтынсаринскому району Костанайской области (08.2008-11.2010);
  • Заместитель начальника департамента Налогового департамента по Костанайской области (11.2010-11.2014);
  • Руководитель Управления администрирования косвенных налогов Департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-02.2015);
  • Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (02.2015-05.2019);
  • Руководитель Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 08.05.2019)
Комитет Государственных доходов МФ РК
Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович
Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович
Руководитель департамента государственных доходов Карагандинской области
Персональная справка