Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович
Руководитель департамента государственных доходов Карагандинской области
Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович - биография, образование, трудовой стаж, награды
Дата рождения: 17.11.1974
Место рождения: КазССР
Владение языками:
- Казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Рудненский индустриальный институт (1997) Специальность «Инженер-экономист»
Трудовой стаж:
- Рабочий Камышнинского ПМК-1471 (06.1989-10.1992);
- Старший специалист отдела налогообложения физических лиц Налогового комитета по Костанайской области (01.1998-10.1998);
- Специалист отдела налогообложения частных предпринимателей Налогового комитета по г. Костанай (10.1998-01.1999);
- Налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по г. Костанай (01.1999-06.1999);
- Старший налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по г. Костанай (06.1999-04.2000);
- Главный специалист отдела аудита сектора физических лиц Налогового комитета по г. Костанай (04.2000-05.2002);
- Начальник отдела по регистрации налогоплательщиков Налогового комитета по г. Костанай (05.2002-11.2002);
- Начальник отдела по работе с налогоплательщиками с субъектами малого бизнеса и специальных налоговых режимов Налогового комитета по г. Костанай (11.2002-05.2003);
- Начальник отдела по работе с субъектами малого предпринимательства Налогового комитета по г. Костанайской области (05.2003-10.2003);
- Председатель налогового комитета по Федоровскому району Костанайской области (10.2003-07.2008);
- Начальник Налогового управления по Федоровскому району Костанайской области (07.2008-08.2008);
- Начальник Налогового управления по Алтынсаринскому району Костанайской области (08.2008-11.2010);
- Заместитель начальника департамента Налогового департамента по Костанайской области (11.2010-11.2014);
- Руководитель Управления администрирования косвенных налогов Департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-02.2015);
- Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (02.2015-05.2019);
- Руководитель Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 08.05.2019)