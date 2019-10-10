Ордабаев Самат Исламович
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1980 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт;
1981-1983 годы - обучался в аспирантуре ВО ВАСХНИЛ;
В 1989 году в г. Ленинград защитил диссертацию на соискание степени кандидата наук.
1983-1990 годы - занимался научной работой.
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.
Владеет английским языком.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1990-1992 годы работал заведующим отдела КазНИИНТИ при Госэкономкомитете КазССР;
1992-1993 годы - ученый секретарь Казахской академии сельскохозяйственных наук РК;
1993-1995 годы – заместитель начальника Управления Министерства науки и новых технологий РК;
С сентября 1995 года – начальник отдела Государственного комитета Республики Казахстан по сотрудничеству со странами СНГ;
1998-2000 годы - второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела, начальник управления МИД Республики Казахстан;
2000-2003 годы - советник Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь;
С 2004 года являлся заместителем председателя Комитета по делам СНГ и директором департамента по делам СНГ МИД Республики Казахстан;
В 2006 году был назначен заместителем Председателя исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ (г.Минск);
2007-2013 годы – советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (г.Москва);
Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), «Астананың 10 жылдығы» (2008 г.). Отмечен благодарностью Президента РК (2007 г.). Награжден почетной грамотой Совета ОДКБ (2012 г.);
2013-2016 годы - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
С апреля 2016 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине.
Медали: «Ерен еңбегi үшiн» (2013) и другие, «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени.
Благодарность Президента Республики Казахстан.
Фото с mfa.gov.kz