Ордабаев Самат Исламович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт;

1981-1983 годы - обучался в аспирантуре ВО ВАСХНИЛ;

В 1989 году в г. Ленинград защитил диссертацию на соискание степени кандидата наук.

1983-1990 годы - занимался научной работой.



Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Владеет английским языком.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1992 годы работал заведующим отдела КазНИИНТИ при Госэкономкомитете КазССР;

1992-1993 годы - ученый секретарь Казахской академии сельскохозяйственных наук РК;

1993-1995 годы – заместитель начальника Управления Министерства науки и новых технологий РК;

С сентября 1995 года – начальник отдела Государственного комитета Республики Казахстан по сотрудничеству со странами СНГ;

1998-2000 годы - второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела, начальник управления МИД Республики Казахстан;

2000-2003 годы - советник Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь;

С 2004 года являлся заместителем председателя Комитета по делам СНГ и директором департамента по делам СНГ МИД Республики Казахстан;

В 2006 году был назначен заместителем Председателя исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ (г.Минск);

2007-2013 годы – советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (г.Москва);

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), «Астананың 10 жылдығы» (2008 г.). Отмечен благодарностью Президента РК (2007 г.). Награжден почетной грамотой Совета ОДКБ (2012 г.);



2013-2016 годы - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

С апреля 2016 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине.

Медали: «Ерен еңбегi үшiн» (2013) и другие, «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени.

Благодарность Президента Республики Казахстан.

Фото с mfa.gov.kz