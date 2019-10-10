Ордабаев Олжас Темирбекович
И.о.заместителя председателя правления, директор департамента развития человеческого капитала НПП
ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, «Международное право»;
Cesar Ritz Colleges Switzerland, «Отельный и туризм менеджмент».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2007 по 2008 годы – координатор проектов ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана».
С 2008 по 2009 годы – заместитель исполнительного директора Общественного фонда «День Баурсака»;С 2008 по 2009 годы – лидер Алматинского штаба РСД «Альянс студентов Казахстана»;
С апреля 2010 по сентябрь 2010 года – заместитель исполнительного директора молодежного движения «Мы за сильный Казахстан»;
С 2010 по 2011 годы – вице-президент общественного фонда «Казахстанский фонд гражданской защиты»;
С 2012 по 2014 годы – заместитель директора по внешним связям ТОО «Фонд новых технологий и гражданской защиты»;
С 2014 по 2015 годы – главный менеджер департамента социального партнерства НАО «Холдинг «Кәсіпқор»;
С 2015 по 2016 годы – заместитель директора департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен»;
С 2016 по 2018 годы – директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен»;
С января 2018 по сентябрь 2018 года - управляющий директор– директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен»;
С сентября 2018 – и.о. заместителя председателя правления, управляющий директор– директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен».