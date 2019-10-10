Ордабаев Олжас Темирбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, «Международное право»;

Cesar Ritz Colleges Switzerland, «Отельный и туризм менеджмент».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2007 по 2008 годы – координатор проектов ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана».

С 2008 по 2009 годы – заместитель исполнительного директора Общественного фонда «День Баурсака»;

С 2008 по 2009 годы – лидер Алматинского штаба РСД «Альянс студентов Казахстана»;

С апреля 2010 по сентябрь 2010 года – заместитель исполнительного директора молодежного движения «Мы за сильный Казахстан»;

С 2010 по 2011 годы – вице-президент общественного фонда «Казахстанский фонд гражданской защиты»;

С 2012 по 2014 годы – заместитель директора по внешним связям ТОО «Фонд новых технологий и гражданской защиты»;

С 2014 по 2015 годы – главный менеджер департамента социального партнерства НАО «Холдинг «Кәсіпқор»;

С 2015 по 2016 годы – заместитель директора департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен»;

С 2016 по 2018 годы – директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен»;

С января 2018 по сентябрь 2018 года - управляющий директор– директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен»;

С сентября 2018 – и.о. заместителя председателя правления, управляющий директор– директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен».