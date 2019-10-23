Оразбек Асхат Елубайулы

Образование:

Выпускник Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова по специальностям “Математик” и “Инженер-программист”.

Трудовая деятельность:

Трудовой путь начал в 1995 году инженером лаборатории Компьютерной математической физики Института прикладной математики Министерства образования и науки РК.

В период с 1999 по 2003 годы был главным специалистом отдела анализа и информации филиала Агентства по реорганизации и ликвидации предприятий, инженером-программистом, начальником отдела в ТОО «ВНПП «Кушпен-Телеком».

Затем был назначен заведующим сектором информатизации и защиты информации Отдела по защите государственных секретов и информатизации АП РК.

В 2006 году работал заместителем Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии».

В период с 2008 по 2012 годы занимал должности Директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии», Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Зерде».

Начиная с 2012 года приступил к обязанностям советника ТОО «Al.As.Ay», затем работал директором Департамента информационных технологий АО «КазТрансОйл», и исполнительным директором по информационным технологиям АО «Транстелеком».

С 2017 года работал Советником по развитию бизнеса ТОО «Пинетворкс» и Вице-президентом НКО «Ассоциация развития блокчейн и криптотехнологий в РК».

Назначение на пост вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, получил в апреле 2019 года.