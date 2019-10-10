Оразбай Асхат Тутхишбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году закончил Ташкентский государственный университет имени В.И. Ленина.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1983 годы - военный переводчик в Демократической Республике Афганистан;

1985-1990 годы - редактор Гостелерадио;

1990-1992 годы- преподаватель, заместитель декана факультета востоковедения Казахского национального университета имени Аль-Фараби;

1992-1994 годы - второй секретарь департамента Ближнего Востока МИД Республики Казахстан, помощник Министра иностранных дел Республики Казахстан;

1994-1999 годы - первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;

1999-2001 годы - заместитель директора департамента двустороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан;

2001-2002 годы - политический советник специальной миссии ООН по Афганистану;

2002-2003 годы - директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки МИД Республики Казахстан;

2004 год - посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан

2004-2006 годы - генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС);

2006-2008 годы -Посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан, Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;

2008-2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане;

С 4 июля 2012 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Республике Индонезия;

С августа 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.



