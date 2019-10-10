Оразбай Асхат Тутхишбаевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году закончил Ташкентский государственный университет имени В.И. Ленина.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1982-1983 годы - военный переводчик в Демократической Республике Афганистан;
1985-1990 годы - редактор Гостелерадио;
1990-1992 годы- преподаватель, заместитель декана факультета востоковедения Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
1992-1994 годы - второй секретарь департамента Ближнего Востока МИД Республики Казахстан, помощник Министра иностранных дел Республики Казахстан;
1994-1999 годы - первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;
1999-2001 годы - заместитель директора департамента двустороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан;
2001-2002 годы - политический советник специальной миссии ООН по Афганистану;
2002-2003 годы - директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки МИД Республики Казахстан;
2004 год - посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан
2004-2006 годы - генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС);
2006-2008 годы -Посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан, Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;
2008-2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане;
С 4 июля 2012 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Республике Индонезия;
С августа 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.