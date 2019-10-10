Оразалиева Забира Жандаровна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончила Карагандинский Государственный университет имени Е.А.Букетова, юрист;

В 2010 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, бакалавр экономики и бизнеса;

В 2011 году - Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, магистр делового администрирования.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала с 1992 года старшей вожатой в СШ села Маятас Толебийского района ЮКО;

1995-1998 годы - работала в системе областного управления Нацбанка РК, областного управления Бюджетного банка;

1998-2000 годы - работала в Департаменте юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан;

2000-2002 годы - начальник Управления Департамента юридической службы Министерства финансов РК;

2002-2005 годы - заместитель директора Департамента юридической службы;

2005-2006 годы - заместитель директора Департамента Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

2006-2008 годы - директор Департамента юридической службы МФ РК;

2008-2013 годы - Президент АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2013-2014 годы - председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;

С августа 2014 года назначена на должность председателя Комитета по охране прав детей образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

