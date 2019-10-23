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Оразаев Марат Аблахатович

Оразаев Марат Аблахатович

Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Родился 3 февраля 1967 года в Семипалатинской области, Чубартауском районе с. Косагаш.

Образование:

В 1991 году закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности инженер-экономист.

Трудовая деятельность:

  • 1991-1992 гг. - экономист Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса.
  • 1993-1998 гг. - ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Казахстан.
  • 1998-1999гг. - начальник управления, заместитель начальника управления Бюджетного департамента Министерства финансов Республики.
  • 1999-2002 гг. - заместитель директора Департамента финансов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
  • 2002-2008 гг. - директор Департамента финансового обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
  • 2008-2011 гг. - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан
  • 2011-2012 гг. - заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.
  • 2012-2015 гг. - главный инспектор, заместитель Руководителя Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан.
  • Последняя должность: директор Департамента экономики и бюджетного планирования АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».
Министерство сельского хозяйства РК
Оразаев Марат Аблахатович
Оразаев Марат Аблахатович
Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Персональная справка