Оразаев Марат Аблахатович
Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Родился 3 февраля 1967 года в Семипалатинской области, Чубартауском районе с. Косагаш.
Образование:
В 1991 году закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности инженер-экономист.
Трудовая деятельность:
- 1991-1992 гг. - экономист Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса.
- 1993-1998 гг. - ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Казахстан.
- 1998-1999гг. - начальник управления, заместитель начальника управления Бюджетного департамента Министерства финансов Республики.
- 1999-2002 гг. - заместитель директора Департамента финансов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
- 2002-2008 гг. - директор Департамента финансового обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
- 2008-2011 гг. - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан
- 2011-2012 гг. - заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.
- 2012-2015 гг. - главный инспектор, заместитель Руководителя Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан.
- Последняя должность: директор Департамента экономики и бюджетного планирования АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».