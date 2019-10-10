Оралов Асхат Раздыкович
заместитель
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный институт
международных отношений МИД РФ. Имеет квалификации бакалавра
переводческого дела, магистра международных отношений, магистра
гуманитарных наук. Доктор философии (PhD).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, до 2014 года работал старшим специалистом отдела протокола в данном вузе.
С 2014 по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя филиала партии «Нұр Отан» города Астаны.
С 2016 по 2018 год возглавлял управление по вопросам молодежной политики города Астаны.
С января 2018 года по август 2018 года работал директором департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.