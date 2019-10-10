Оралов Асхат Раздыкович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Имеет квалификации бакалавра переводческого дела, магистра международных отношений, магистра гуманитарных наук. Доктор философии (PhD).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, до 2014 года работал старшим специалистом отдела протокола в данном вузе.

С 2014 по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя филиала партии «Нұр Отан» города Астаны.

С 2016 по 2018 год возглавлял управление по вопросам молодежной политики города Астаны.

С января 2018 года по август 2018 года работал директором департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.