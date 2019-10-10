Онжанов Нурлан Баймолданович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Университет имени Гумбольдта г.Берлин, ГДР, филолог, преподаватель немецкого языка;

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса;

Аспирантура Московского Государственного института иностранных языков им. М. Тореза;

Кандидат филологических наук, тема диссертации: «Реализация слога в слабой позиции в двух видах речевой деятельности: чтении и говорении».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-1992 годы – стажер-исследователь, аспирант Московского Государственного института иностранных языков имени М. Тореза;

1992-1994 годы – ведущий, главный специалист, начальник отдела ВЭС Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан;

1994-1996 годы – старший референт Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан;

1996-1997 годы – первый секретарь управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, советник Посольства Республики Казахстан в Австрии;

1997-2001 годы – советник посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;

2001-2002 годы – директор департамента экономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

В 2002 году – советник посольства Республики Казахстан в ФРГ;

2002-2003 годы – генеральный консул Республики Казахстан города Франкфурт-на-Майне;

2003-2004 годы – вице-министр - председатель Комитета по делам СНГ и регионального сотрудничества - Национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от Республики Казахстан Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2004-2007 годы – вице-министр иностранных дел Республики Казахстан - Национальный координатор по вопросам деятельности организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» от Республики Казахстан;

2007-2008 годы – помощник президента Республики Казахстан;

2008-2014 годы – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;

С июля 2014 года - Помощник Президента Республики Казахстан.

Награжден Орденом "Курмет", Медалью Министра Обороны Республики Казахстан «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; имеется Благодарность Президента Республики Казахстан, Почетная грамота Республики Казахстан.



