Онгарбаев Еркин Ануарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР;

в 1990 году — Адъюнктуру Московской высшей школы Министерства внутренних дел СССР. Доктор юридических наук, тема кандидатской диссертации«Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение»,

докторская диссертация «Теоретические проблемы классификации преступлений по уголовному праву Республики Казахстан»(Институт государства и права РАН, 1999);

профессор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1984 по 1996 год — секретарь комитета комсомола, преподаватель, старший преподаватель, доцент, начальник отдела Карагандинской высшей школы.

С 1996 по 1999 год — старший инспектор по особым поручениям Государственного следственного комитета Республики Казахстан; заместитель начальника Карагандинской высшей школы.

С 1999 по 2003 год — главный консультант, начальник управления учебных заведений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; советник председателя мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2003 по 2007 год — проректор, первый проректор по учебной и учебно-методической работе, вице-президент Казахского гуманитарно-юридического университета.

С 2007 по 2010 год — председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2010 по 2011 год — управляющий директор — член правления АО «Национальный научно-технологический холдинг«Парасат».

С 2011 по 2012 год — ректор университета«Астана».

С 2012 по 2017 год — проректор, декан юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

С декабря 2017 года - Председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества

Награжден орденом«Құрмет» и почетным званием«Заслуженный деятель Республики Казахстан».