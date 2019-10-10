Омаров Жанай Сейтжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, преподаватель философии и научного коммунизма;

1980 год - Аспирантуру Московского государственного университета.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1980-1986 годы - преподаватель, старший преподаватель, доцент КазПТИ;

1986-1989 годы - доцент, заведующий кафедрой ИПК преподавателей общественных наук при КазГУ;

1989-1991 годы – начальник главного управления преподавания общественных наук Министерства народного образования;

1991-1993 годы – заместитель директора по научной работе ИПК КазГУ;

1993-1997 годы – генеральный директор «Трейдинг Сервис», генеральный директор АО «Емшан»;

1998 год - начальник Алматинского городского управления информации и общественного согласия;

1998-1999 годы - генеральный директор «Информационно-аналитический центр «Имидж-Успех»;

1998-1999 годы - руководитель агитационно-пропагандистской группы - Пресс-секретарь Общественного штаба в поддержку кандидата в Президенты РК Н.А.Назарбаева, заместитель председателя партии "Отан";

1999-2001 годы - директор Департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК;

2001-2004 годы - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан;

2004 год - заведующий Информационно-аналитическим центром, завотделом по связям с общественностью и прессой Администрации Президента РК;

2004-2007 годы - Президент АО «НК «Казинформ»;

2007-2008 годы - Генеральный директор издательского дома ТОО «Агентство «Казахстан Тудэй», главный редактор газеты «Караван»;

2008-2011 годы - Председатель правления АО «РТРК «Казахстан»;

2011-2014 годы - Председатель Правления АО «Казахстанская правда»;

С января по сентябрь 2014 года – Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан. Курирует вопросы средств массовой информации, архивов, издательских программ, внутренней политики, развития языков;

С сентября 2014 года - генеральный директор холдинга «НУР-Медиа» .

Академик Академии журналистики Казахстана.

Награжден орденами «Курмет», «Парасат», медалями, имеет несколько благодарностей Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

