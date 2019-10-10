Омаров Руслан
Генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления имени
Т. Рыскулова, факультет международных экономических отношений, Алматы,
Казахстан.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1999 по 2003 годы – работал в Национальном банке Республики Казахстан.
С 2003 по 2009 годы – АО «Казкоммерцбанк», различные должности в IT-подразделениях.
С 2011 по 2012 годы – ТОО «Crystal Spring», исполнительный директор.
С 2010 по 2018 годы – ТОО «Первое кредитное бюро», генеральный директор, заместитель генерального директора.
С октября 2018 года - председатель наблюдательного совета ТОО «Первое кредитное бюро».
В 2018 году – ТОО «DARecosystem», генеральный директор.
С 2018 года по июнь 2019 года – АО «ForteBank», советник председателя правления; заместитель председателя правления.
С августа 2019 года - генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро».