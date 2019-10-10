Омаров Руслан

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления имени Т. Рыскулова, факультет международных экономических отношений, Алматы, Казахстан.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1999 по 2003 годы – работал в Национальном банке Республики Казахстан.

С 2003 по 2009 годы – АО «Казкоммерцбанк», различные должности в IT-подразделениях.

С 2011 по 2012 годы – ТОО «Crystal Spring», исполнительный директор.

С 2010 по 2018 годы – ТОО «Первое кредитное бюро», генеральный директор, заместитель генерального директора.

С октября 2018 года - председатель наблюдательного совета ТОО «Первое кредитное бюро».

В 2018 году – ТОО «DARecosystem», генеральный директор.

С 2018 года по июнь 2019 года – АО «ForteBank», советник председателя правления; заместитель председателя правления.



С августа 2019 года - генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро».