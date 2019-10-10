Омаров Ринат Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности«Бухгалтерский учет и аудит». В 2014 году — Гумманитарный университет транспорта и права им. Д. Кунаева, специальность«Электроэнергетика». Кандидат политических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

· Экономист отдела статистики бюджетов Алматинского областного управления статистики;

· Директор филиалов и вице-президент ЗАО «Алматыгороформление»;

· Сотрудник акимата города Алматы и аппарата акима города Астаны;

· Заместитель председателя правления АО «Астана-Энергия»;

· Директор по развитию ТОО «Азиатская энергетическая компания - АЭК»;

· Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО (08.2016-06.2017);

· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (с 06.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медали: «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана»