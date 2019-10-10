Омаров Ринат Муратович
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности«Бухгалтерский учет и аудит». В 2014 году — Гумманитарный университет транспорта и права им. Д. Кунаева, специальность«Электроэнергетика». Кандидат политических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
· Экономист отдела статистики бюджетов Алматинского областного управления статистики;
· Директор филиалов и вице-президент ЗАО «Алматыгороформление»;
· Сотрудник акимата города Алматы и аппарата акима города Астаны;
· Заместитель председателя правления АО «Астана-Энергия»;
· Директор по развитию ТОО «Азиатская энергетическая компания - АЭК»;
· Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО (08.2016-06.2017);
· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (с 06.2017)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медали: «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана»