Омарбекова Жулдыз Кажикеновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет философии и политологии;

Магистр социологии (2005).

Кандидат социологических наук, тема диссертации: «Социальная защита населения в деятельности неправительственных организаций».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2002 годы - ведущий-редактор телеканала «А1». Ведущий-редактор на телеканале «Хабар»;

2002-2009 годы - бренд-менеджер, начальник отдела маркетинга, исполнительный директор компании «Юникс-Тассай»;

2004-2008 годы - преподаватель кафедры социологии КазНУ им. аль-Фараби;

2010-2013 годы - президент исследовательского центра «Rating»;

2004-2013 годы - президент благотворительного фонда «Бауыржан»;

2013-2014 годы - заместитель Руководителя управления культуры города Алматы;

2015-2016 годы - заместитель акима Наурызбайского района города Алматы;

С марта 2016 года - до сентября 2018 года - первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан».

С 28 сентября 2018 года - вице-министр общественного развития Республики Казахстан

Фото с сайта nurotan.kz



