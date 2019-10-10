Омарбекова Жулдыз Кажикеновна
Вице-министр общественного развития РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2003 году окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет философии и политологии;
Магистр социологии (2005).
Кандидат социологических наук, тема диссертации: «Социальная защита населения в деятельности неправительственных организаций».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1999-2002 годы - ведущий-редактор телеканала «А1». Ведущий-редактор на
телеканале «Хабар»;
2002-2009 годы - бренд-менеджер, начальник отдела маркетинга, исполнительный директор компании «Юникс-Тассай»;
2004-2008 годы - преподаватель кафедры социологии КазНУ им. аль-Фараби;
2010-2013 годы - президент исследовательского центра «Rating»;
2004-2013 годы - президент благотворительного фонда «Бауыржан»;
2013-2014 годы - заместитель Руководителя управления культуры города Алматы;
2015-2016 годы - заместитель акима Наурызбайского района города Алматы;
С марта 2016 года - до сентября 2018 года - первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан».
С 28 сентября 2018 года - вице-министр общественного развития Республики Казахстан
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