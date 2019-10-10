Огай Эдуард Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил в 1998 году·Казахский государственный аграрный университет по специализации экономист-менеджер;

2003-2004 годы - прошел профессиональную переподготовку в Московском Государственном горном университете по программе «Открытые горные работы» и в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Директор по экономике и финансам».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Начал предпринимательскую деятельность с 1992 года.

1996-1997 годы - являлся президентом АО «Казресурс»;

1997-2001 годы - директор ТОО «Петроказ»;

2001-2005 годы- исполнительный директор АО «Корпорация «Казахмыс»;

2005-2006 годы - заместитель акима Восточно- Казахстанской области;

С января по август 2006 года - является директором компании по корпоративному развитию «Kazakhmys Pls»;

2006-2014 годы - председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс»;

2011-2014 годы - Член совета директоров компании «Kazakhmys PLC»;

С ноября 2014 года - председатель совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding»;

Награжден Орденом «Курмет» (2010).







