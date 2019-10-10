Нюсупов Саят Нурмухамедович
Председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1989 году окончил Московский Государственный Университет
им.М.В.Ломоносова, специальность – правоведение, квалификация - юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1989-1991годы – Институт философии и права АН КазССР,отдел государственно-правовых проблем и культуры межнационального общения – старший лаборант;
1991-1993годы – Казахский ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет им.С.М.Кирова, кафедра международного права г.Алматы, ассистент;
1993-1996 годы – внешнеэкономическая компания «Казахский Торговый дом в Германии» г.Франкфурт на Майне – директор Алматинского филиала;
1996-1998 годы – финансово-инвестиционная компания «GML International Ltd» (Великобритания) г.Алматы, руководитель представительства в Республике Казахстан;
1998-1999 годы – Общественный Фонд «Фонд патентных операций», г.Алматы, президент;
1999-2001годы – ЗАО «Центр по управлению интеллектуальной собственности» г.Алматы, президент;
2001-2003 годы – ЗАО «Републиканский инновационный фонд» г.Алматы, директор департамента;
2003-2007 годы – РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, директор института;
2007-2008 годы – заместитель председателя правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау», Председатель Совета директоров АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», АО «Национальный центр научно-технической информации», член Совета директоров АО «Фонд науки»;
2008-2009 годы – исполняющий обязанности Заместителя председателя Правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»;
2009-2010 годы – советник Министра индустрии и торговли Республики Казахстан;
2010-2011 годы – Председатель Правления, член Совета директора АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»;
2011-2014 годы – Председатель Правления АО «Астана Innovations»;
С января по август 2014 года – Советник Министра образования и науки РК;
С 25 августа 2014 года - Председатель Комитета по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан