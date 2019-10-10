Нюсупов Саят Нурмухамедович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, специальность – правоведение, квалификация - юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1991годы – Институт философии и права АН КазССР,отдел государственно-правовых проблем и культуры межнационального общения – старший лаборант;

1991-1993годы – Казахский ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет им.С.М.Кирова, кафедра международного права г.Алматы, ассистент;

1993-1996 годы – внешнеэкономическая компания «Казахский Торговый дом в Германии» г.Франкфурт на Майне – директор Алматинского филиала;

1996-1998 годы – финансово-инвестиционная компания «GML International Ltd» (Великобритания) г.Алматы, руководитель представительства в Республике Казахстан;

1998-1999 годы – Общественный Фонд «Фонд патентных операций», г.Алматы, президент;

1999-2001годы – ЗАО «Центр по управлению интеллектуальной собственности» г.Алматы, президент;

2001-2003 годы – ЗАО «Републиканский инновационный фонд» г.Алматы, директор департамента;

2003-2007 годы – РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, директор института;

2007-2008 годы – заместитель председателя правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау», Председатель Совета директоров АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», АО «Национальный центр научно-технической информации», член Совета директоров АО «Фонд науки»;

2008-2009 годы – исполняющий обязанности Заместителя председателя Правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»;

2009-2010 годы – советник Министра индустрии и торговли Республики Казахстан;

2010-2011 годы – Председатель Правления, член Совета директора АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»;

2011-2014 годы – Председатель Правления АО «Астана Innovations»;

С января по август 2014 года – Советник Министра образования и науки РК;

С 25 августа 2014 года - Председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан















