Нысанбаев Ерлан Нуралиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер лесного хозяйства", в 2008 году - Казахский национальный педагогический университет им. Абая. Кандидат сельскохозяйственных наук (2010).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1983 по 1992 год - мастер Уйгурского лесхоза; инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Уйгурского райкома комсомола; инструктор организационного отдела, заместитель заведующего сектором сельскохозяйственного отдела Алма-Атинского обкома комсомола; главный специалист научно-производственной фирмы «КРАМДС-Агро».

С 1992 по 2006 год - директор внешнеторговой фирмы «Акжол-ИМПЭКС»; председатель крестьянского хозяйства «Нысана»; начальник РПО «Сельхозэнерго»; начальник департамента административно-хозяйственной деятельности КГКП «Хозу» аппарата акима Атырауской области; директор ТОО «Лейер»; первый заместитель директора РГП «Зеленстрой»; директор ГКП «Зеленстрой».

С 2006 по 2009 год - генеральный директор АО «АстанаЗеленстрой»; аким сельского округа Тузды Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2009 по 2013 год - занимал должность председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

С 2013 по 2014 год - вице-министр охраны окружающей среды РК.

С 2014 по 2019 год - вице-министр сельского хозяйства РК.

С июля 2019 года - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.



Медали: «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Астананың 10 жылдығы» (2008).