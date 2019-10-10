Нуржигитов Нуржан Молдиярович
Руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик;
В 2008 году - Жамбылский гуманитарный технический университет по специальности экономист.
Кандидат технических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком колхоза им. М.Горького Жуалынского района Жамбылской области;
1992-1996 годы - главный инженер агрообъединения имени Толе би Жуалынского района;
1996-1997 годы - специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района;
1997-2003 годы - главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района;
2003-2006 годы - заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района;
2006-2008 годы - начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района;
В 2008 году - главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области;
2008-2011 годы - заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области;
2011-2014годы - заместитель руководителя департамента Агентства РК по
делам государственной службы по Жамбылской области;
2014-2015 годы - руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области;
С августа 2015 года - руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области.
Фото: ИА «ZhambylNews».