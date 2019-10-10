Нуржигитов Нуржан Молдиярович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик;

В 2008 году - Жамбылский гуманитарный технический университет по специальности экономист.

Кандидат технических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком колхоза им. М.Горького Жуалынского района Жамбылской области;

1992-1996 годы - главный инженер агрообъединения имени Толе би Жуалынского района;

1996-1997 годы - специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района;

1997-2003 годы - главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района;

2003-2006 годы - заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района;

2006-2008 годы - начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района;

В 2008 году - главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области;

2008-2011 годы - заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области;

2011-2014годы - заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области;



2014-2015 годы - руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области;

С августа 2015 года - руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области.

Фото: ИА «ZhambylNews».