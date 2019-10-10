Нурышев Шахрат Шакизатович
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР и КНДР по совместительству
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Пекинский лингвистический университет, факультет «Востоковедение»;
В 1996 году - Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-1997 годы - референт Управления Азии МИД РК;
1997-1999 годы - атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи;
1999-2004 годы - второй, первый секретарь Посольства РК в КНР;
2004-2005 годы - начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК;
2005-2007 годы - советник Посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;
2007-2008 годы - советник-посланник Посольства РК В КНР;
В 2008 году - посол по особым поручениям МИД РК;
С 2008 по февраль 2015 года - национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества, Специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;
С февраля 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;
С октября 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.