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Нурышев Камбар Жумабаевич

Нурышев Камбар Жумабаевич

Председатель Кызылординского областного суда

ОБРАЗОВАНИЕ:

·Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1983)

Юрист



ОПЫТ РАБОТЫ:

·Консультант суда города Гурьев (1983-1984);

·Старший консультант отдела юстиции по судебной работе Гурьевской области (1984-1987);

·Судья Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1987-1990);

·Судья суда города Гурьев (1990-1991);

·Судья, председатель Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1991-1995);

·Исполняющий обязанности председателя коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1995-1996);

·Судья Атырауского областного суда (1996-1999);

·Председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1999-2007);

·Председатель коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда (2007-02.2010);

·Председатель кассационной судебной коллегии Западно-Казахстанского областного суда (02.2010-11.2011);

·Председатель Западно-Казахстанского областного суда (11.2011-06.05.2014);

·Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (06.05.2014-18.12.2015);

·Судья Верховного Суда Республики Казахстан (18.12.2015-06.2017);

·Председатель Кызылординского областного суда (с 14.06.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

·Медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005)



Нурышев Камбар Жумабаевич
Нурышев Камбар Жумабаевич
Председатель Кызылординского областного суда
Персональная справка