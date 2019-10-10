Нурышев Камбар Жумабаевич
Председатель Кызылординского областного суда
ОБРАЗОВАНИЕ:
·Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1983)
Юрист
ОПЫТ РАБОТЫ:
·Консультант суда города Гурьев (1983-1984);
·Старший консультант отдела юстиции по судебной работе Гурьевской области (1984-1987);
·Судья Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1987-1990);
·Судья суда города Гурьев (1990-1991);
·Судья, председатель Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1991-1995);
·Исполняющий обязанности председателя коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1995-1996);
·Судья Атырауского областного суда (1996-1999);
·Председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1999-2007);
·Председатель коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда (2007-02.2010);
·Председатель кассационной судебной коллегии Западно-Казахстанского областного суда (02.2010-11.2011);
·Председатель Западно-Казахстанского областного суда (11.2011-06.05.2014);
·Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (06.05.2014-18.12.2015);
·Судья Верховного Суда Республики Казахстан (18.12.2015-06.2017);
·Председатель Кызылординского областного суда (с 14.06.2017)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
·Медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005)