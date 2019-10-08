Нурымбетов Биржан Бидайбекулы

Родился в 1968 году, казах, уроженец села Абай Луговского (Т.Рыскулова) района Жамбылской области.

Образование:

В 1993 году окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «механика и прикладная математика»,

в 2006 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансы».

Служил в рядах ВС СССР (1986-1988).

Трудовая деятельность:

После окончания университета работал налоговым инспектором, начальником отдела налоговой инспекции по г. Жамбыл (1993-1996); советником первого заместителя Акима Жамбылской области (1996 г.); заведующим сектором аппарата Акима Жамбылской области (1997); директором Жамбылского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (1997-2008).

Работал председателем Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2008-2009); вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2009-2012); заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2015).

С июня 2015 года по январь 2017 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

С марта 2017 года по декабрь 2017 года вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С декабря 2017 года по август 2019 года - заместитель председателя республиканского объединения профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан».

20 августа 2019 года назначен на пост Министра труда и социальной защиты Республики Казахстан.

Государственные награды:

Медаль «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001 г.), медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005 г.), орден «Құрмет» (2013).