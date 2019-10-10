Нурумбетова Шолпан Мукашевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончила Казахскую Государственную академию управления, специальность «Финансы и кредит»;







ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2002 годы - ОАО «БанкТуранАлем», Алматинский филиал, кредитный эксперт Отдела «Малый бизнес-ЕБРР» Управления кредитования, администратор Сектора сопровождения кредитных операций Управления кредитования;



2002-2003 годы - ОАО «БанкТуранАлем», старший специалист, ведущий специалист Отдела кредитования МСБ;



2003-2004 годы - ОАО «Цеснабанк», Алматинский филиал, начальник Отдела кредитования;



2004-2005 годы - АО «АТФБанк», ведущий специалист, затем главный специалист Отдела кредитования МСБ, менеджер Отдела региональной координации Департамента МСБ;



2005-2007 годы - АО «АТФБанк», заместитель директора Департамента МСБ;



2007-2009 годы - АО «АТФБанк», директор филиала в г.Каскелен;



С февраля 2009 года - АО «Альянс Банк», заместитель Председателя Правления;

2013-2014 годы - заместитель председателя правления - члена правления АО «Темiрбанк»;

2014-2016 годы - член правления - заместитель председателя правления АО «Альянс Банк», затем работала заместителем председателя правления АО «ForteBank», где курировала блок по работе с юридическими лицами;

С 21 декабря 2016 года - председатель правления АО «Банк Kassa Nova».

