Нурумбетова Шолпан Мукашевна
Председатель правления АО «Банк Kassa Nova»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончила Казахскую Государственную академию управления, специальность «Финансы и кредит»;
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2002 годы - ОАО
«БанкТуранАлем», Алматинский филиал, кредитный эксперт Отдела «Малый
бизнес-ЕБРР» Управления кредитования, администратор Сектора сопровождения
кредитных операций Управления кредитования;
2002-2003 годы - ОАО «БанкТуранАлем», старший специалист, ведущий специалист Отдела кредитования МСБ;
2003-2004 годы - ОАО «Цеснабанк», Алматинский филиал, начальник Отдела кредитования;
2004-2005 годы - АО «АТФБанк», ведущий специалист, затем главный специалист Отдела кредитования МСБ, менеджер Отдела региональной координации Департамента МСБ;
2005-2007 годы - АО «АТФБанк», заместитель директора Департамента МСБ;
2007-2009 годы - АО «АТФБанк», директор филиала в г.Каскелен;
С февраля 2009 года - АО «Альянс Банк», заместитель Председателя Правления;
2013-2014 годы - заместитель председателя правления - члена правления АО «Темiрбанк»;
2014-2016 годы - член правления - заместитель председателя правления АО «Альянс Банк», затем работала заместителем председателя правления АО «ForteBank», где курировала блок по работе с юридическими лицами;
С 21 декабря 2016 года - председатель правления АО «Банк Kassa Nova».