Нурпеисов Укибай Абдуманапович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2012 году закончил Казахский Национальный Аграрный Университет по специальности «земельный кадастр», в 2014 г. – Международную бизнес-школу (IBS) при КазЭУ им. Т. Рыскулова по специальности «государственное и местное управление». Магистр экономических наук. Стажировался по программе «Supply ChainManagement» г. Куала-Лумпур, Малайзия.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2011 по 2012 годы - Исполнительный секретарь Алмалинского районного отделения МК «Жас Отан» при НДП «Нур Отан» города Алматы.

С 2012 по 2013 годы - Председатель Комитета по делам молодежи Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (КазУМОиМЯ).

С 2014 по 2015 годы - Руководитель отдела по работе с этнокультурными объеднениями КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы.

С 2015 по 2018 годы - Советник Председателя Республиканской молодежной организация «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана.



С 14 сентября 2018 года - руководитель КГУ «Астана жастары» акимата города Астаны.