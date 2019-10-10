Нурпеисов Сапарбек Айтуович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский Государственный университет им. С.М. Кирова (специальность правоведение).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1993 годы - старший следователь прокуратуры г. Жаната, старший следователь прокуратуры Луговского района Жамбылской области; старший помощник прокурора г. Жанатас; старший помощник прокурора Жамбылской транспортной прокуратуры;

1993-1997 годы - прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы; и.о.начальника отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы; прокурор отдела общего надзора прокуратуры г. Алматы; начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуратуры г. Алматы; заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры г. Алматы; заместителеь Генеральной дирекции по правовым вопросам, экономической безопасности СЭЗ «Маймак» Кыргызской Республики (заместитель акима Талаской области);

1998-2001 годы - старший прокурор Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной Прокуратуры РК; начальник отдела Департамента по надзору за применением законов в социально-экономической сфере; заместитель начальника Департамента — начальник отдела по надзору за применением законодательства в социальной сфере; заместитель начальника Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов;

2001-2005 годы - первый заместитель прокурора Атырауской области, заместитель начальника Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной Прокуратуры РК;

2009-2012 годы - заместитель начальника Департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной Прокуратуры РК;

2012-2016 годы - прокурор Кызылординской области;

С июня 2016 года - прокурор Западно-Казахстанской области.

Почетный работник органов прокуратуры.

Имеет поощрения - Почетные грамоты Генерального Прокурора, Министра юстиции и НДП «Нур Отан».

Награжден государственной наградой орден «Айбын» 2-й степени, Указ Президента РК от 25.08.2005 года, а также медалями: 10 лет Независимости Казахстана, 10 лет городу Астана, 10 лет Автодорогам Республики Казахстан.

Фото с kzl.prokuror.kz