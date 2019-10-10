Нурмулдин Дулат Нурахметович
руководитель ДГД по Туркестанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Омский сельскохозяйственный институт, инженер-гидротехник;
Московский современный гуманитарный институт, бакалавр юриспруденции;
Кокшетауский гуманитарно-экономический университет, экономист-финансист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984 год - рабочий совхоза «Образцовый»;
1987-1992 годы - учеба в
высших учебных заведениях;
1992-1998 годы - государственный налоговый инспектор отдела по налогообложению доходов населения, старший налоговый инспектор, главный налоговый инспектор отдела по налогообложению предпринимательской деятельности Налогового комитета по г. Петропавловск Северо-Казахстанской области;
1998-1999 годы - заведующий сектором налогового аудита физических лиц Налогового комитета по г. Петропавловску Северо-Казахстанской области;
1999-2000 годы - начальник отдела налогового аудита физических лиц управления налогового аудита Налогового комитета по Северо-Казахстанской области;
2000-2002 годы -заместитель председателя Налогового комитета по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан;
2002-2008 годы -заместитель председателя Налогового комитета по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
2008-2010 годы -начальник Налогового департамента по Южно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
2010-2014 годы - начальник Налогового департамента по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
С ноября 2014 года по август 2015 года - заместитель Акима Акмолинской области;
С 2015 года по май 2019 года - секретарь Акмолинского областного маслихата.
С мая 2019 года - руководитель ДГД по Туркестанской области.
Награжден:
Орденом «Құрмет»;
Юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»;
Нагрудные знаки: «Отличник налоговой службы», «Отличник финансовой службы»;
«Почетная грамота» Сената Парламента ко Дню 25 летию Независимости Республики Казахстан (2016 г.).
Источник фото: сайт maslihat.akmol.kz