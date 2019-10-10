Нурмулдин Дулат Нурахметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Омский сельскохозяйственный институт, инженер-гидротехник;

Московский современный гуманитарный институт, бакалавр юриспруденции;

Кокшетауский гуманитарно-экономический университет, экономист-финансист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984 год - рабочий совхоза «Образцовый»;

1987-1992 годы - учеба в высших учебных заведениях;



1992-1998 годы - государственный налоговый инспектор отдела по налогообложению доходов населения, старший налоговый инспектор, главный налоговый инспектор отдела по налогообложению предпринимательской деятельности Налогового комитета по г. Петропавловск Северо-Казахстанской области;

1998-1999 годы - заведующий сектором налогового аудита физических лиц Налогового комитета по г. Петропавловску Северо-Казахстанской области;

1999-2000 годы - начальник отдела налогового аудита физических лиц управления налогового аудита Налогового комитета по Северо-Казахстанской области;

2000-2002 годы -заместитель председателя Налогового комитета по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан;

2002-2008 годы -заместитель председателя Налогового комитета по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2008-2010 годы -начальник Налогового департамента по Южно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2010-2014 годы - начальник Налогового департамента по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С ноября 2014 года по август 2015 года - заместитель Акима Акмолинской области;

С 2015 года по май 2019 года - секретарь Акмолинского областного маслихата.

С мая 2019 года - руководитель ДГД по Туркестанской области.



Награжден:

Орденом «Құрмет»;

Юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»;

Нагрудные знаки: «Отличник налоговой службы», «Отличник финансовой службы»;

«Почетная грамота» Сената Парламента ко Дню 25 летию Независимости Республики Казахстан (2016 г.).

Источник фото: сайт maslihat.akmol.kz



