Нурмулдин Дулат Нурахметович
Руководитель департамента Государственных доходов по Туркестанской области
Нурмулдин Дулат Нурахметович - биография, образование, трудовая деятельность, награды
Дата рождения: 12 июня 1967 года
Место рождения: Северо-Казахстанской области
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
1) Омский государственный сельскохозяйственный институт (инженер-гидротехник);
2) Современный гуманитарный институт, г.Москва (правоведение);
3) Кокшетауский гуманитарно - экономический университет(экономика и финансы).
Трудовая деятельность
- 1992-2000 г.г. инспектор, заведующий сектором, руководитель отдела налогового органа;
- 2000-2008 г.г. заместитель председателя Налогового комитета по Северо - Казахстанской области НК МФ РК;
- 2008-2010 г.г. начальник Налогового департамента по Южно - Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
- 2010-2014 г.г. руководитель Налогового департамента по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
- 2014-2015 г.г. заместитель акима Акмолинской области;
- 2015-2019 г.г. до мая месяца секретарь маслихата Акмолинской области;
- С мая 2019 года руководитель Департамента государственных доходов по Туркестанской области.
Государственные и международные награды, почетные звания:
- Орден «Құрмет»;
- Юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»;
- Нагрудные знаки: «Отличник налоговой службы», «Отличник финансовой службы»;
- Грамоты: «Почетная грамота» Сената Парламента ко Дню 25 летию Независимости Республики Казахстан (2016)