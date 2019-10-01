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Нурмулдин Дулат Нурахметович

Нурмулдин Дулат Нурахметович

Руководитель департамента Государственных доходов по Туркестанской области

Дата рождения: 12 июня 1967 года

Место рождения: Северо-Казахстанской области

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

1) Омский государственный сельскохозяйственный институт (инженер-гидротехник);

2) Современный гуманитарный институт, г.Москва (правоведение);

3) Кокшетауский гуманитарно - экономический университет(экономика и финансы).

Трудовая деятельность

  • 1992-2000 г.г. инспектор, заведующий сектором, руководитель отдела  налогового органа;
  • 2000-2008 г.г. заместитель председателя Налогового комитета по Северо - Казахстанской области  НК МФ РК;
  • 2008-2010 г.г. начальник Налогового департамента по Южно - Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
  • 2010-2014 г.г. руководитель Налогового департамента по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
  • 2014-2015 г.г. заместитель акима Акмолинской области;
  • 2015-2019 г.г. до мая месяца секретарь маслихата Акмолинской области;
  • С мая 2019 года руководитель Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

Государственные и международные награды, почетные звания:

  • Орден «Құрмет»;
  • Юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»;
  • Нагрудные знаки: «Отличник налоговой службы», «Отличник финансовой службы»;
  • Грамоты: «Почетная грамота» Сената Парламента ко Дню 25 летию Независимости Республики Казахстан (2016)
Комитет Государственных доходов МФ РК
Нурмулдин Дулат Нурахметович
Нурмулдин Дулат Нурахметович
Руководитель департамента Государственных доходов по Туркестанской области
Персональная справка