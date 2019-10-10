Нурмухамбетов Гауез Торсанович
Первый заместитель акима Костанайской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном;
В 2002 году - Челябинский государственный университет, юрист;
В 2009 году - Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, экономист.
Кандидат экономических наук, тема диссертации:
«Организационно-экономические основы развития инфраструктуры рынка зерна (на
материалах Костанайской области)».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1985-1992 годы - механизатор совхоза;
1992-1996 годы - главный агроном совхоза;
1996-1997 годы - исполнительный директор КП «Боскольское»;
1997-2002 годы - аким Тарановского района;
2002-2008 годы - аким Карабалыкского района;
2008-2009 годы - аким города Костаная;
2011-2012 годы - аким Аулиекольского района Костанайской области;
2012-2014 годы - аким города Костаная;
2014-2015 годы - инспектор Администрации президента РК;
С 20 мая 2015 года - первый заместитель акима Костанайской области. Сфера деятельности - экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство.
Награжден:
В 1999 году – юбилейной медалью «Астана»;
В 2001 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл»;
В 2004 году – медалью «Ерен еңбегі үшін»;
В 2005 году - юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»;
В 2005 году - юбилейной медалью ««Тыңға 50 жыл»;
В 2008 году - юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы»;
В 2011 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл»;
В 2011 году – орденом «Парасат».