Нурмухамбетов Гауез Торсанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном;

В 2002 году - Челябинский государственный университет, юрист;

В 2009 году - Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, экономист.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Организационно-экономические основы развития инфраструктуры рынка зерна (на материалах Костанайской области)».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1992 годы - механизатор совхоза;

1992-1996 годы - главный агроном совхоза;

1996-1997 годы - исполнительный директор КП «Боскольское»;

1997-2002 годы - аким Тарановского района;

2002-2008 годы - аким Карабалыкского района;

2008-2009 годы - аким города Костаная;

2011-2012 годы - аким Аулиекольского района Костанайской области;



2012-2014 годы - аким города Костаная;

2014-2015 годы - инспектор Администрации президента РК;

С 20 мая 2015 года - первый заместитель акима Костанайской области. Сфера деятельности - экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство.



Награжден:

В 1999 году – юбилейной медалью «Астана»;

В 2001 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл»;

В 2004 году – медалью «Ерен еңбегі үшін»;

В 2005 году - юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»;

В 2005 году - юбилейной медалью ««Тыңға 50 жыл»;

В 2008 году - юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы»;

В 2011 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл»;

В 2011 году – орденом «Парасат».