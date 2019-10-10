Нурлыбай Сабит Нурлыбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Сабит Нурлыбай родился в 1967 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт, Международный казахско-турецкий университет имени Ясави. По специальности - инженер-механик, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1991 году. В разные годы работал в структуре госорганов, в частности в Министерстве внешнеэкономических связей, Министерстве промышленности и торговли, Управлении делами Парламента и коммерческих предприятиях. В 1998-2004 годах работал в Министерстве энергетики, индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, Комитете по судебному администрированию при Верховном суде.

В 2004-2009 годах был на посту директора Департамента жилья Астаны; работал советником министра образования и науки, директором Департамента административного обеспечения, руководителем аппарата Министерства образования и науки, руководителем аппарата, советником генерального директора АО "КазТрансГаз".

В 2009-2017 годах работал заместителем, первым заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

С 2017 по 2018 год - исполняющий обязанности заместителя, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики.

С марта 2018 года занимал должность советника министра энергетики, а с августа 2018 года был назначен вице-министром энергетики.

С июня 2019 года - ответственный секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК