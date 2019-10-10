Нургужин Марат Рахмалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана по специальности «инженер-механик»; с 1982 по 1985 годы - аспирант МВТУ. Доктор технических наук, тема диссертации «Разработка научно-методологических основ прогнозирования живучести крановых металлоконструкций», профессор, академик МАИ, академик ИА Республики Казахстан (2004).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 по 1996 годы - младший, старший научный сотрудник КарПТИ. Ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, декан факультета информационных технологий, проректор по учебной работе КарПТИ;

С 1996 по 2004 годы - первый проректор Карагандинского государственного технического университета;

С 2004 по 2006 годы - директор департамента инспектирования и информатизации образования, директор департамента высшего и послевузовского образования, директор департамента стратегии развития образования и международного сотрудничества, руководитель аппарата Министерства образования и науки Республики Казахстан;

С 2006 по 2007 годы - ректор Актюбинского государственного университета им. Х. Жубанова. Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. Председатель Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан;

С 2007 по 2008 годы - советник министра образования и науки Республики Казахстан. Заместитель председателя правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау»;

С 2008 по 2016 годы - первый вице-президент компании АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». Исполняющий обязанности президента АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»;

С 2016 по 2019 годы - вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С апреля 2019 года - вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.



Прочие должности: член, председатель совета директоров АО «Фонд науки» (с 11.2006); председатель совета директоров АО «НК «Kazsatnet» (с 09.2007); председатель совета директоров АО «Национальные информационные технологии» (2007-2008).

Награжден государственными наградами: орденом «Кұрмет», Благодарственным письмом президента Республики Казахстан, юбилейными медалями, нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан», «За успехи в развитии науки Республики Казахстан».

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