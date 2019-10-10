Нургазиева Бану Ганиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончила Казахский государственный университет им. С.М.Кирова по специальности филолог;

В 2007 году закончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности бакалавр юриспруденции.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1979 - 1988 годы - учитель русского языка и литературы в средней школе, завуч по воспитательной работе в средней школе имени Абая с.Чилик Чиликского района Алматинской области;

1988 - 1991 годы работала инструктором отдела пропаганды и агитации, идеологического отдела районного комитета Компартии Казахстана Чиликского района Алматинской области;

1992-1997 годы - заведующий отделом внутренней политики аппарата акима Чиликского района Алматинской области



1997 - 2002 годы - главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Бостандыкского района города Алматы; главный специалист отдела здравоохранения и социальной защиты населения акимата города Алматы;

2002 - 2005 годы - руководитель аппарата акима Жетысуского района города Алматы, заместитель начальника Департамента внутренней политики города Алматы;

2005 - 2007 годы - директор Департамента внутренней политики Восточно-Казахстанской области;



2007-2008 годы - директор ТОО «Восточный Медиа Экспресс»; заведующий отделом политической работы центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан»;



2008 - 2010 годы - директор Департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации РК;



2010 - 2014 годы - директор Департамента общественно-политической работы Министерства культуры Республики Казахстан;

С мая 2014 года - заместитель акима Мангистауской области.

Семья: замужем, имеет трех сыновей.