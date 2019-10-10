Нургалиев Ернар Бахытович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева по специальности «Мировая экономика»





ОПЫТ РАБОТЫ:

Профессиональную деятельность начал с января 2006 г. в АО «АТФБанк», где занимался вопросами кредитования малого и среднего бизнеса, а также кредитованием корпоративного сектора.

Свою трудовую деятельность продолжил в АО «Фонд устойчивого развития «Казына», где проработал с октября 2007 г. по декабрь 2008 г. и отвечал за корпоративное развитие группы компаний Фонда. После слияния двух государственных холдингов, с декабря 2008 г. по май 2009 г. работал в должности заместителя директора департамента корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В период с мая 2009 г. по август 2009 г. работал главным менеджером Департамента по стратегии и корпоративному управлению АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В августе 2009 г. назначен управляющим директором-членом Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», где курировал вопросы корпоративных финансов, бюджетного планирования, стратегического развития и корпоративного управления, также возглавлял Инвестиционный и Бюджетный комитеты. На должность заместителя Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» был назначен в марте 2010 года, где занимался вопросами управления ликвидным портфелем, бюджетным планированием и операционным обеспечением деятельности компании. С марта 2011 г. назначен на должность заместителя Председателя Правления АО «Темiрбанк», где курировал вопросы формирования финансового плана компании, реализации финансовой политики, организации бухгалтерского учета и отчетности.

С 17 октября 2011 г. назначен заместителем Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Координирует работу по вопросам корпоративного развития и риск- менеджмента. Курирует Департамент корпоративного развития и Департамент риск-менеджмента.