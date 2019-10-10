Нургалиев Ергазы Мейргалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, архитектор;

В 2001 году - Международный независимый эколого-политологический университет г. Москва, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1971-1972 годы - учитель средней школы, село Бастаушы Самарского района Восточно-Казахстанской области;

1979-1980 годы - старший инженер-ревизор войсковой части 11284, г. Ленинск, Кзыл-Ординской области;

1980-1988 годы - старший инженер-инспектор войсковой части 11284, г. Ленинск, Кзыл-Ординской области;



1988-1989 годы - инженер-инспектор 1 категории войсковой части 11284, г. Ленинск;



1989-1990 годы - и.о. заместителя председателя исполкома Совета народных депутатов города Республиканского значения (г.р.з.) Ленинск;



1990-1992 годы - первый заместитель председателя исполкома Совета народных депутатов г. Ленинска (г.р.з.);

1992-1993 годы - начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Ленинска (г.р.з.);

1993-1994 годы - заместитель главы администрации г. Ленинска (г.р.з.);

1994-1995 годы - заместитель главы администрации - председатель территориального комитета по госимуществу г. Ленинска (г.р.з.);

1995-1996 годы - специальный представитель Президента Республики Казахстан на космодроме «Байконур» и в г. Ленинске (субъект международного договора - с.м.д.);



1996-2004 годы - специальный представитель Президента Республики Казахстан на космодроме «Байконур» (с.м.д.);



С марта по сентябрь 2005 года - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г. Астаны;

2005-2007 годы - заместитель генерального директора - директор филиала акционерного общества «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» на комплексе «Байконур»;

2007-2014 годы - ответственный секретарь Национального космического агентства Республики Казахстан;

2014-2016 годы - заместитель Председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С декабря 2016 года - президент АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Награды:

Орден«Достык» («Дружба») II степени (2001), «Парасат»;

Юбилейные медали, ведомственные награды;

Звание «Почетный гражданин Байконура» (11.04.2011), «Заслуженный строитель космодрома «Байконур».







