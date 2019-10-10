Нургалиев Ергазы Мейргалиевич
Президент АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1977 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, архитектор;
В 2001 году - Международный независимый эколого-политологический университет г. Москва, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1971-1972 годы - учитель средней школы, село Бастаушы Самарского района Восточно-Казахстанской области;
1979-1980 годы - старший инженер-ревизор войсковой части 11284, г. Ленинск, Кзыл-Ординской области;
1980-1988 годы - старший инженер-инспектор войсковой части 11284, г. Ленинск,
Кзыл-Ординской области;
1988-1989 годы - инженер-инспектор 1 категории войсковой части 11284, г. Ленинск;
1989-1990 годы - и.о. заместителя председателя исполкома Совета народных депутатов города
Республиканского значения (г.р.з.) Ленинск;
1990-1992 годы - первый заместитель председателя исполкома Совета народных депутатов г. Ленинска (г.р.з.);
1992-1993 годы - начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Ленинска (г.р.з.);
1993-1994 годы - заместитель главы администрации г. Ленинска (г.р.з.);
1994-1995 годы - заместитель главы администрации - председатель территориального комитета по госимуществу г. Ленинска (г.р.з.);
1995-1996 годы - специальный представитель Президента Республики Казахстан на космодроме
«Байконур» и в г. Ленинске (субъект международного договора - с.м.д.);
1996-2004 годы - специальный представитель Президента Республики Казахстан на космодроме
«Байконур» (с.м.д.);
С марта по сентябрь 2005 года - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям г. Астаны;
2005-2007 годы - заместитель генерального директора - директор филиала акционерного общества «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» на комплексе «Байконур»;
2007-2014 годы - ответственный секретарь Национального космического агентства Республики Казахстан;
2014-2016 годы - заместитель Председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
С декабря 2016 года - президент АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».
Награды:
Орден«Достык» («Дружба») II степени (2001), «Парасат»;
Юбилейные медали, ведомственные награды;
Звание «Почетный гражданин Байконура» (11.04.2011), «Заслуженный строитель космодрома «Байконур».